Оголившую перекачанные ягодицы Мадонну облизали с ног до головы

Американская певица Мадонна показала откровенные кадры новой фотосессии.

Мадонна всего на год старше Надежды Кадышевой, но позволяет себе такое, что у некоторых поклонников волосы встают дыбом. Впрочем, именно это ее фанатов и привлекает.

На днях 63-летняя артистка выложила новые кадры, на которых предстала в сетчатых колготках и трусах на капоте автомобиля. Мадонна показала перекачанные ягодицы, а на одной фотографии предстала с раздвинутыми ногами, прикрыв интимное место фуражкой. На артистке также был плащ с яркой надписью "Боже храни королеву".

Поклонники рассыпались в комплиментах раскрепощенной Мадонне. Однако среди американцев и британцев нашлись и те, кому пришлось не по нраву такое зрелище престарелой звезды.

"Прекратите делать это, чтобы ваши дети смотрели на это и, скорее всего, смущались!"; "Это перебор"; "Да их дети даже не подключены к интернету, они изолированы социальными сетями, потому что Мадонна не разрешает им иметь гаджеты", – написали фолловеры.

Впрочем, дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе Леон, которую мать ласково зовет Лолой, не отстает от знаменитой мамаши. Недавно она показала себя в подобном образе и снялась в похожем стиле для линии Savage Fenty.