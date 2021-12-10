25-летняя дочь Мадонны разделась на капоте: Будь девственницей и блудницей!

Все уже случилось. Девочка родилась в октябре 1996 года. Ее отец – бывший возлюбленный исполнительницы, Карлос Леон. Девочка получила имя Лурдес Мария Чикконе Леон, но близкие практически сразу стали звать ее Лолой. Именно это имя звездная наследница сейчас использует в Сети. К несчастью, рождение дочери не спасло отношения пары. Они разошлись, когда Лоле еще не было и года.
Теперь дочери Мадонны уже 25 лет, и она не только хороша собой, но и крайне раскованна. Многие уверяют, что у такой матери не могло родиться скромной девочки, но демонстрировать свое тело во всех деталях она вовсе не стесняется. Как сообщает "РИА ФАН", теперь она приняла участие в откровенной фотосессии для одного известного издания.
"Будь девственницей и блудницей одновременно", – призвала Лола в своем интервью. На кадрах она позировала в одних трусах и открытом лифе на капоте элитного автомобиля. На других фото ее можно увидеть и в коротком платье, обнажающем ягодицы, и в других нарядах. Снимки вызвали восторг у поклонников Мадонны.
"Вот и выросла наша малышка", "Ну, огненная детка", "Вот это формы", "Хочется ее забрать домой", "Интересно, мама горда?", "Кака хороша", "Лола просто конфетка", "Обжегся", "Нельзя перестать смотреть", – ахнула публика.