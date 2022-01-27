"Боюсь": Сраженная "омикроном" Дубовицкая ввязалась в денежные долги

Артистка комедийного жанра Регина Дубовицкая сообщила о жизни своей команды. Всех до единого сразил "омикрон" — из-за нового штамма коронавируса отменили концерты "Аншлага". Теперь артисты рискуют не только заболеть, но и остаться без гроша в кармане. Некоторые уже давно в нужде и нисколько этого не скрывают.
У юмористки же с финансами все не так плохо. Регина Дубовицкая нормально зарабатывает ведущей на телевидении, съемки проходят стабильно. Проект "Аншлаг" для нее далеко не главный источник дохода. Тем не менее звезда ввязалась в долги. Не свои, а чужие. Коллеги просят у экранной дивы денег взаймы, и она пытается помочь.
Знаменитость терпеливо ждет, когда пандемия сойдет на нет. Она с горечью отмечает, как тяжело живется людям в ее окружении. Регина Дубовицкая сделала прогноз о том, когда ковид даст артистам работать. Ее слова ужасают и заставляют задуматься.
"Хотелось бы, чтобы пандемия закончилась завтра. Но боюсь, что еще до сентября мы поболеем", — выразилась женщина.
Как отметила звезда, ее коллеги в нынешних условиях теряют свое мастерство. Без работы их профессионализм постепенно угасает. По словам Регины Дубовицкой, артисту нужно выступать, ведь жизнь без сцены для него хуже болезни.