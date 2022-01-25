Лишившаяся денег пенсионерка Долина вышла из себя

Певица пожаловалась на проблемы, вызванные новой волной пандемии коронавируса. Из-за этого ей придется вновь отменять ближайшие концерты. В итоге артистка теряет деньги.
В своем инстаграм-аккаунте Лариса Долина сообщила, что ее выступления будут перенесены на осень этого года. Вместе с тем звезда не уверена, нормализуется ли эпидемиологическая ситуация в России к этому времени.
"Что же это за безобразие творится?", – вышла из себя знаменитость. Она боится, что ее музыканты снова останутся без заработков. Ларисе Долиной остается лишь продолжать репетиции и верить в лучшее.
Как писали "Дни.ру", исполнительница недавно отдыхала в Кисловодске. Певица набралась сил, дыша свежим горным воздухом. Напомним, не так давно Лариса Долина сильно похудела и теперь использует любую возможность, чтобы продемонстрировать публике свою стройную фигуру.
Артистка гордится тем, что наконец-то привела свое тело в порядок, ведь она давно старалась сбросить ненавистные килограммы. Примечательно, что несмотря на очевидное преображение в лучшую сторону, находятся хейтеры, которые указывают знаменитости на ее недостатки и осуждают за слишком откровенные, по их мнению, наряды.