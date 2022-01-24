"Чертова дюжина": Кто решил заграбастать наследство вдовы Мягкова

Супруги Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская были бездетными. Кому же достанется их ценное имущество?

В середине января ушла из жизни актриса Анастасия Вознесенская. Не прошло и года после похорон Андрея Мягкова, как вдова отправилась за ним на тот свет. Теперь многих россиян интересует, в чьи руки попадет наследство супругов. Как минимум, от них осталась трехкомнатная квартира в центре Москвы.

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Родители артистов давно умерли. А детей у звездной четы не было. В эфире ток-шоу адвокат объяснил, что в таких случаях наследниками становятся иные родственники — братья, сестры и племянники по праву представления.

Стало известно, что на пенсии Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская открыто взаимодействовали именно с племянниками. Как пишет Пятый канал, об этом объявила Нелли Селезнева-Неведина. "Думаю, все перейдет им. Они много лет помогали и продуктами, и по хозяйству", — выразилась ученица покойных супругов.

Судя по всему, именно племянники и решили заграбастать ценное имущество, раз активно вмешивались в судьбу пожилой пары. "Андрей Васильевич шутил в свое время: бог не наградил детьми, но наградил чертовой дюжиной племянников", — отметила Селезнева-Неведина.

Ранее "Дни.ру" писали, что пережили на закате дней Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская. Они были не только любящими друг друга людьми, но и товарищами по несчастью.