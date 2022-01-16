Развал, цинизм, бедность: Что пережили Мягков и Вознесенская на закате дней

Знаменитые супруги Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская были близки по духу, их отношения строились на общем мировоззрении и мировосприятии. Помимо семейных уз и творческой деятельности их связывали общие проблемы, многие из которых решить им было не по силам.
Ученица артистов Елена Брагина рассказала о том, что пережили Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская на закате дней. Испытав удары судьбы, в пожилом возрасте партнеры отстранились от праздных разговоров и громких обсуждений своих соотечественников. Они нашли приют на своем дачном участке, чтобы быть подальше от суматохи и людей.
Не хватало денег. Бедность при выдающемся таланте и интеллигентном образе жизни они не делали достоянием общественности, Спокойно, шаг за шагом Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская сводили концы с концами. Актер старался создавать хорошие книги, чтобы прокормиться под старость лет.
"Им не нравилось, что происходит вокруг: эволюционный цинизм, развал в театральном мире. Они в финансовом положении нуждались", — поделилась Елена Брагина.
По словам женщины, Андрей Мягков и его жена за свои заслуги должны были иметь огромные суммы денег. Однако судьба рассудила иначе — в их семейном гнездышке царила сдержанность и простота. Страна не помогла своим гениальным талантам провести конец жизни в материальном благополучии, сколько бы они для нее ни сделали.