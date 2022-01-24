"Они не общаются после смерти Вали": друг семьи о взаимном отчуждении дочери и сына Легкоступовой

"Матвей был только на одной из первых программ про Валентину, но больше не ходит, – говорит Дворцов. – Насколько я знаю, он сегодня даже не в Москве живет. После смерти матери переехал в другой город к своему отцу (Алексею Григорьеву, сыну звукоимитатора и режиссера Юрия Григорьева – Прим. ред.)".
Юрий Фирсов, прежде претендовавший на часть имущества покойной звездной жены, теперь, кажется, от своих посягательств отказался. Но только в пользу сына Легкоступовой – с дочерью у него отношения не сложились.
"Фирсов не отличается последовательностью поступков и заявлений, – считает Дворцов. – Ему давно надо было самоустраниться и уйти в тень".
А вот словами про отношения детей Легкоступовой Дворцов удивил. "Насколько я знаю, они практически не общаются после смерти Валентины, у них разные жизни, отцы, интересы и нет сегодня общих точек, – говорит Дворцов. – Матвей – человек закрытый, непубличный, не хочет внимания и шумихи".
Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Артистку и ее мужа Юрия Фирсова в состоянии алкогольного опьянения нашла дочь певицы Анетта Бриль. Супругов поместили в наркологическую клинику, однако вскоре Валентине стало хуже, и ее перенаправили в обычную больницу. Там-то и выяснилось, что у артистки серьезная закрытая черепно-мозговая травма. После операционного вмешательства певица впала в кому, а потом умерла.