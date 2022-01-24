"Они не общаются после смерти Вали": друг семьи о взаимном отчуждении дочери и сына Легкоступовой

24 января в эфир Первого канала выйдет очередная программа "Пусть говорят", посвященная разделу имущества певицы Валентины Легкоступовой. Там появится дочь артистки Анэтта Бриль, ее вдовец Юрий Фирсов. А вот сын звезды -21-летний Матвей Легкоступов – на подобные программы не ходит. О причинах "Дни.ру" рассказал продюсер Сергей Дворцов, хорошо знакомый с семьей исполнительницы хита "Ягода-Малина".

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