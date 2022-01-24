Обнимай меня ножками: снявшего штаны Колдуна засняли во время нежностей с мальчиком

После традиционной для артистов новогодней суеты – "огоньков" и корпоративов – певец решил выдохнуть, отдохнуть и погреться. Вместе с красавицей-супругой Викторией Хамицкой, с которой познакомился еще в школе, и двумя детьми певец отправился в жаркие Арабские Эмираты.
"Решили выехать всей семьей, поскольку давно не выбирались никуда из-за коронавирусных ограничений, – сообщил "Дни.ру" Колдун. – Сейчас мне удалось уговорить Вику отправиться вместе со мной, а заодно на берегу этого удивительного океана мы отметили на "оловянную" – десять лет вместе – свадьбу. Тут же отпраздновали и 9-й день рождения нашего сына Яна".
Рассказал певец и про увлечения наследника. "Он любит со мной играть в компьютер и в шахматы, – заверил Колдун. – Тут же от этого всего отдыхаем – купаемся, загораем, словом делаем то, что в наших широтах делать пока нельзя. Разумеется, посещаем достопримечательности, ходим по ресторанам и магазинам".
Отношения с 9-летним сыном у Колдуна очень нежные. На эксклюзивных кадрах, которые артист прислал "Дни.ру" с жаркого отдыха, Ян повис у него на спине и обнимает ножками. Мальчик наверняка гордится таким красивым, молодым и знаменитым отцом.