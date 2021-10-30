"Неловкая ситуация": застрявшую глубоко резинку из узкого отверстия Колдуна пришлось вытаскивать врачам

Когда артисты работают вживую, то пользуются внутрикальнальными ушными мониторами. Они позволяют слышать себя, дают полную свободу движения по сцене и помогают услышать те детали, которые невозможно заметить с традиционными динамиками на любом уровне громкости.
Эти мониторы и стали причиной происшествия с Димой во время концерта в Сочи.
"Мои наушики сломались и в ухе застрял амбушюр (резмновая насадка, надевающаяся на корпус наушника и размещаемая в ушной раковине слушателя – Прим. ред.), – рассказал Колдун. – Причем он застрял так глубоко, что пришлось не только петь с ним весь концерт, но и вызывать "Скорую" – достать зубочисткой его не получилось. Неловкая ситуация!"
Певец пообщел, что никакие инородные тела в его узких ушных проходах не помешают дать концерты 13 ноября в горде Кимры, а 14 ноября в ЦДРИ Москве. 19-го ноября у Димы начнется тур по городам Казахстана. Там он обещает быть с вводимыми в себя резинками осторожнее.
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