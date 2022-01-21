"Я увидела Бога": Семью Гузеевой отравляет смерть

Дочь Ларисы Гузеевой сообщила о смерти. Девушка вне себя от горя.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева все силы положила на то, чтобы сделать свою дочь счастливой. В молодости знаменитость вкалывала на работе сутками, желая обеспечить наследнице достойную жизнь. Она обожает 21-летнюю Ольгу Бухарову, что бы та ни вытворяла, и как бы себя ни вела.

Душевный комфорт артистки напрямую связан с настроением ее дочери. Любящая мать принимает беды Ольги Бухаровой как свои собственные. Сейчас семью звезды отравляет смерть, ведь наследница актрисы потеряла дорогого сердцу человека.

В личном блоге Ольга Бухарова сообщила о кончине своей первой любви. Умер французский актер Гаспар Ульель. Будучи ребенком, дочь Ларисы Гузеевой пускала слюни на его фотографии. Однажды она посмотрела на рекламный щит с его изображением и не могла оторваться.

"Мне показалось, что я увидела Бога. Еще никогда меня так не поражала красота человека", — вспомнила о прошлом девушка.

Теперь наследница Ларисы Гузеевой проливает слезы и пребывает в глубокой скорби. Дело в том, что Гаспар Ульель скончался из-за рокового обстоятельства на отдыхе. Он получил тяжелые травмы, катаясь на лыжах со склона, затем перенес сложнейшие операции, но врачи не смогли его спасти. Артисту было всего 37 лет.