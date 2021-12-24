"Пропал дар речи": Изуродованная Поплавская разрыдалась от обиды

Яна Поплавская поделилась неприятной историей.

Артистка вспомнила, как однажды перед Новым годом ей захотелось перемен. Яна решила, что лучшей идеей будет отправиться в любимый салон за радикальными переменами. Мастера приняли такую просьбы, как вызов. Все зеркала убрали и начали творить.

В итоге результат действительно поразил Поплавскую до глубины души. "Эффект от сюрприза превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания, я даже не могла мычать, у меня пропал дар речи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - вспоминает звезда. Артистка всегда была блондинкой, именно такой ее и помнит большинство фанатов. Но вот мастер того салона решил поэкспериментировать – Яну покрасили в черный.

Ситуация шокировала Поплавскую, она буквально была изуродована прямо перед самым праздником, до которого ей еще нужно было посетить несколько мероприятий. "Рыдая, я требовала вернуть мой блонд обратно", - рассказала Яна. Безусловно, впечатление и настроение были испорчены. Однако артистку выручил юмор. Она поехала на съемку, "держа лицо", шутила, что снимается в кино про Хэллоуин.

Подписчики поддержали артистку и сказали, что черный цвет ей тоже очень к лицу. "Ну не знаю, очень красивая", "Ой, а мне так нравится!", "А я тебя в любом цвете люблю! Хотя блондинкой больше всего!", "Красоту ничем не испортишь!", "Совсем не плохо, что-то такое французское от Мирей Матье", "Очень здорово, Вам даже идет темный цвет. Зря переживали", "Согласна с вами, Яна. Все можно исправить. Идем по жизни с юмором", – написали комментаторы.