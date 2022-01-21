"Будут сделаны выводы": Азизу заподозрили в сокрытии деталей смерти Талькова

Близкие убитого Игоря Талькова пытаются раскрыть тайну его гибели.

Тридцать лет назад скончался Игорь Тальков, до сих пор детали происшествия вызывают у общественности вопросы. Так, расследование завершилось из-за истечения срока давности, однако родные музыканта до сих пор пытаются добиться справедливости. Год назад им удалось настоять на восстановлении судебного процесса.

По мнению близких Талькова, певица Азиза могла утаить от следствия некоторые детали преступления. Сейчас пресса вновь обратила на нее внимание. По словам адвоката, у стороны обвинения есть свое видение ситуации. "Надеемся, что будут сделаны нужные выводы", – сообщил юрист. Стоит отметить, что суд уже заочно арестовал Валерия Шляфмана, которого подозревают в совершении убийства. Он на данный момент находится в розыске и скрывается в Израиле.

Напомним, что в композитора стреляли возле его же гримерной комнаты. Существует версия, что конфликт произошел из-за того, что певица Азиза должна была выступать перед Тальковым. А ее близкий друг и телохранитель Малахов требовал, чтобы артистов поменял местами. Однако это было вопросом престижа, ведь завершать концерт должны наиболее популярные исполнители. Поначалу в убийстве подозревали именно Малахова, однако позже с него сняли обвинения. Затем заподозрили концертного директора артиста Валерия Шляфмана, которого певец планировал уволить. По мнению следствия, тот мог мстить артисту.