"Рубить сук": Обвиненный в убийстве Шаляпин накинулся на людей

Жизнь именитого певца резко изменилась, когда на тот свет отправилась его супруга-миллионерша Татьяна Дэвис. Поначалу мужчина принимал соболезнования, а теперь его практически обливают помоями. Прохор Шаляпин, по мнению гостей ток-шоу "На самом деле", вовсе не жалкий вдовец, а убийца.
Участники передачи заподозрили, что артист отравил свою супругу, и вовсе не ковид стал причиной ее смерти. Теперь вокалист пытается снять с себя обвинения. В поисках оправданий Прохор Шаляпин подключил защитную реакцию.
Певец накинулся на людей, которые считают его преступником, с ответными обвинениями в смертном грехе. Прохор Шаляпин считает, что народ завидует его истории любви. По словам артиста, вся история отравлением — это несусветная чушь, но он не обижается.
"Я люблю ловить хайп на раздражении людей, ведь я сам из бедной семьи", — выразилась звезда.
Как заявил вдовец, ему было незачем обрывать жизнь избранницы, ведь они заключили брачный контракт. От горя Прохор Шаляпин поправился аж на десять килограммов. Сейчас мужчина ищет отдушину в творчестве, женщины его не интересуют.
"Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее. Рубить сук, на котором сидишь, – глупо", — объявил о жене Прохор Шаляпин.