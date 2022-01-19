Народ ахнул от вида дочери Галкина и Пугачевой: Нам бы дали пять лет колонии

Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень развитыми и талантливыми. Они всегда раскрепощены перед камерами и уже привыкли к публичности. Юморист с удовольствием делится с фанатами новыми фото и видео.
На днях он показал в своем "Инстаграм" свежий ролик, на котором Лиза отправляется в школу. Девочка учится во втором классе, но ее манеры уже можно смело назвать повадками настоящей взрослой леди. Лиза предстала перед подписчиками отца в роскошном новом наряде. На ней была белая дубленка с красными расшитыми цветами. Одежду специально для нее сшил друг семьи и модный российский дизайнер Игорь Гуляев.
Поклонники восхитились новой дубленкой дочери Пугачевой и Галкина и ею самой.
"Лиза в ней как куколка из сказки!"; "Грация, манеры – все как у мамы Аллы", "Обожаю необычные вещи"; "Голос мамин".
Однако нашлись и те, кто разглядел в наряде дочери Пугачевой и Галкина политический подтекст. Одна из подписчиц увидела, что дубленка сшита в цветах флага белорусского протеста.
"Оооо, у нас уже дали бы 200 базовых и лет 5-6 колонии. Смело однако, нас пугают такие сочетания цветов", – написала поклонница.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Игорь Гуляев усомнился в натуральности фото Пугачевой. Он уверен, что на самом деле она выглядит гораздо лучше и привлекательнее.