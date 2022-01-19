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Шоу-бизнес
Народ ахнул от вида дочери Галкина и Пугачевой: Нам бы дали пять лет колонии

Народ ахнул от вида дочери Галкина и Пугачевой: Нам бы дали пять лет колонии

Максим Галкин показал фанатам повзрослевшую дочь в новом роскошном наряде.
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Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень развитыми и талантливыми. Они всегда раскрепощены перед камерами и уже привыкли к публичности. Юморист с удовольствием делится с фанатами новыми фото и видео.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

На днях он показал в своем "Инстаграм" свежий ролик, на котором Лиза отправляется в школу. Девочка учится во втором классе, но ее манеры уже можно смело назвать повадками настоящей взрослой леди. Лиза предстала перед подписчиками отца в роскошном новом наряде. На ней была белая дубленка с красными расшитыми цветами. Одежду специально для нее сшил друг семьи и модный российский дизайнер Игорь Гуляев.

Поклонники восхитились новой дубленкой дочери Пугачевой и Галкина и ею самой.

"Лиза в ней как куколка из сказки!"; "Грация, манеры – все как у мамы Аллы", "Обожаю необычные вещи"; "Голос мамин".

Однако нашлись и те, кто разглядел в наряде дочери Пугачевой и Галкина политический подтекст. Одна из подписчиц увидела, что дубленка сшита в цветах флага белорусского протеста.

"Оооо, у нас уже дали бы 200 базовых и лет 5-6 колонии. Смело однако, нас пугают такие сочетания цветов", – написала поклонница.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Игорь Гуляев усомнился в натуральности фото Пугачевой. Он уверен, что на самом деле она выглядит гораздо лучше и привлекательнее.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 18:43 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву

комментарии

Ответить:

Гость947551
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"Голос мамин"...
Это в смысле пропитый и прокуренный, как у мамы?
Гость943253
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Гость947551
"Голос мамин"...
Это в смысле пропитый и прокуренный, как у мамы?
грация,манеры,голос как у мамы...можно сделать вывод,что у девочки быдло хабальское воспитание,ну а про голос вообще промолчу.не пугайте так плиз,а то уж совсем какой то скример получается,а не ребёнок
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