На самом деле совсем другая: Известный стилист подтвердил неестественность Пугачевой

Народной артистке СССР Алле Пугачевой 72 года, однако она совсем не выглядит на свой возраст. Примадонна восхищает фанатов своим обаянием и красотой. Однако хейтеров у нее тоже хватает. Некоторые так и норовят уколоть заслуженную артистку тем, что ее снимки якобы не соответствуют действительности.
Известный стилист и друг семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина Игорь Гуляев засомневался в натуральности одного из последних фото Примадонны. Когда певица зашла к нему в бутик, он обсудил с ней снимок.
"Да ну не такая ты!" – заявил он Пугачевой.
Гуляев намекнул на то, что в жизни артистка совсем другая и выглядит куда более привлекательнее. На видео Пугачева предстала в широкополой теплой шляпе и стриженной шубке.
Пугачева отметила, что предыдущий снимок она сделала случайно, проверяя, хорошо ли накрасила губы. "Я повернулась, чтобы посмотреть, как у меня помада..." – оправдалась артистка.
Напомним, Пугачева и Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которые сейчас ходят во второй класс. Юморист много времени уделяет детям, совмещая отцовство с плотным рабочим графиком. Он часто пропадает на гастролях и съемках.