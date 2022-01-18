Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика

Пышная рыжая шевелюра давно стала визитной карточкой Аллы Пугачевой. Ее всегда узнавали не только по голосу, но и по волосам. Благодаря эффектным прическам, Сейчас Примадонна уже не может похвастаться безупречностью локонов. Как-никак, в апрелей ей стукнет 73.

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