Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика

Ни для кого не секрет, что у Аллы Пугачевой большая коллекция париков и шиньонов. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам певица может создавать разные образы, настроения, характеры своих героинь.
На одном из концертов Пугачева так вошла в раж, что сняла искусственные волосы и пустилась в пляс. Конечно же, зал взорвался восторженными аплодисментами. А потом это стало ее фишкой: иногда ближе к концу выступления она, если была в парике, снимала его перед зрителями. Вот, мол, я честна перед вами и никаких секретов нет.
В обычной жизни по замку в подмосковной Грязи Алла Борисовна в парике, конечно, не ходит. Вид, в котором чаще всего она предстает перед пятым мужем и маленькими детьми, теперь оценили и многочисленные поклонники – Пугачева опубликовал на своей странице в "Инстаграм" свежее фото.
Судя по снимку, волосы у нее короткие, до плеч, и довольно жидкие. Шесть волосинок в пять рядов, как говорит известная присказка. Но даже такая прическа Народной артистке СССР удивительно идет и делает ее визуально моложе.