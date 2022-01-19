Господи, помилуй: с Зеленским в могилу закопали 300 тысяч

В похоронном доме "Троекурово" завершается гражданская панихида по скоропостижно скончавшемуся телеведущему Михаилу Зеленскому. Впереди – церковное отпевание и похороны на Троекуровском кладбище столицы, которое считается филиалом престижного Новодевичьего.

Было много споров о том, откроют ли гроб с телом Зеленского. Дело в том, что из далекой Доминиканы, где остановилось его сердце, ведущего отправляли в герметичном цинковом гробу. Но уже в Москве его переложили в другой. У родных, близких, коллег и поклонников была возможность взглянуть на Зеленского в последний раз.

Среди тех, кто пришел на панихиду, были замечены директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков.

Хоронили Михаила Зеленского в шикарном двухдверном гробу "Канада с колоннами" орехового цвета. На сайтах ритуальных агентств его стоимость начинается доходит до 300 тысяч рублей. Высокая цена объясняется премиальным качеством изделия. Он сделан из массива ясеня и декорирован итальянскими латунными держателями и наконечниками. Внутри домовина отделана бархатом и креп-сатином.

Все расходы по организации похорон взял на себя холдинг ВГТРК, где Зеленский работал с 1999 года – был ведущим выпусков программы "Вести", "Вести-Москва" и ток-шоу "Прямой эфир".

Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.

