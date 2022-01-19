Простила подлеца: судившаяся с Зеленским бывшая жена первой появилась у гроба

В похоронном доме "Троекурово" началась церемония прощания с Михаилом Зеленским. Первой у гроба появилась его вторая жена. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на гражданской панихиде.

Серьезный на вид Михаил Зеленский был женат несколько раз. Его вторая супруга — Елена Грушина, тренер по фигурному катанию, бывшая фигуристка. В отношениях с ней он состоял с 2008 по 2014 годы. В конце 2008 года она родила дочь Софью. А в 2012 году в семье появилась вторая дочь Полина.

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Михаил познакомился с Еленой во время проекта "Танцы на льду" – это была любовь с первого взгляда. Ради Михаила она даже отказалась от продолжения карьеры в Америке и осталась в России.

Но после развода начался ад. В 2019 году между бывшими супругами начался алиментный спор, который перетек в раздел имущества и борьбу за воспитание дочерей. Зеленский просил определить четкий порядок общения с девочками.

Спорили они и о квартире. Зеленский претендовал на половину жилплощади, которую купил во время брака с Еленой. Она же препятствовать тому, чтобы Михаил пользовался жильем и подала встречный иск, требуя от бывшего мужа серьезную сумму, потраченную на ремонт и технику.

Последнее судебное заседание состоялось всего за три недели до кончины телеведущего.



Но смерть всех примирила. Елена, судя по всему, простила мужа-подлеца и первой появилась у гроба в похоронном доме "Троекурово".

Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.