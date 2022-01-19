Большой грех: перед началом панихиды по Зеленскому грянул скандал

Дело все в том, что по православной традиции в дни больших христианских праздников не принято проводить панихиды. Однако телеведущего хоронят как раз в день Крещения – 19 января.
Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Это одна из самых больших и важных дат в церкви.
Священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко решение родных хоронить Зеленского в этот торжественный праздничный день осудил. Мол, большой грех.
"На Пасху и Светлую Седмицу не служатся панихиды вообще. Но при этом, если человек умирал на Пасху, это считалось благочестивым явлением. Погребение в таком случае разрешалось, но опять же не на саму Пасху, а желательно хотя бы через день или два", — пояснил священнослужитель.
Он заверил, что в Крещение похороны лучше не проводить. Только в случае крайних обстоятельств делается исключение. "Бывает, конечно, так, что перенести никак нельзя. Если ситуация сложная, безвыходная, если назначено именно на эту дату, то очень сильно укорять себя не стоит" – приводи слова батюшки "5 канал".
Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.