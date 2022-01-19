Мечтающая о миллиардере Муцениеце огласила свой гонорар

Звезда "Закрытой школы" рассказала, сколько зарабатывает, и поделилась планами на жизнь.

Недавно Агата Муцениеце дала интервью каналу SharesPro на платформе YouTube. Она рассказала о своем заработке. Так, по словам актрисы, она не привыкла считать деньги, поэтому тратит столько, сколько ей вздумается. Ведь к такой жизни она привыкла, находясь в браке с Павлом Прилучным, поэтому сейчас она не пытается переосмыслить жизнь.

Агата призналась, что трат у нее достаточно. Например, она оплачивает нянь, водителя, а также не забывает про содержание жилплощади. Она призналась, что начала бы беспокоиться, если бы увидела, что на ее карте меньше пяти миллионов рублей.

Интересно, что Муцениеце даже толком не знает, какой у нее заработок в месяц. Однако она рассказала, сколько она получает за конкретную работу. Так, день съемок стоит сто тысяч рублей, реклама в микроблоге – до двухсот тысяч, интеграция на платформе YouTube – до пятисот тысяч.

Также она заявила о своих планах на будущие отношения. По словам Агаты, мужчина в паре должен зарабатывать больше. И вообще она мечтает выйти замуж за миллиардера, у которого будут самолеты, яхты и прочие прелести жизни.

Напомним, что Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. Расставание оказалось тяжелым для артистки. Она признавалась, что страдает из-за разрыва и, наверное, будет страдать еще лет пять.