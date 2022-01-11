"Мой самый главный": Муцениеце похвасталась любимым мужчиной

Агата Муцениеце и Павел Прилучный – звезды сериала "Закрытая школа". По сюжету актеры играли влюбленных, со времени роман на экране перерос в роман в жизни. При этом, по словам Агаты, она не сразу влюбилась в коллегу. Поначалу Павел казался ей эгоистичным и вовсе раздражал. Прилучный же постоянно ухаживал за девушкой, и в какой-то момент Муцениеце сдалась.
Вскоре пара поженилась, а затем у них родились наследники: дочь Мия и сын Тимофей. Поклонники обожали союз Агаты и Павла. Казалось, что влюбленные очень счастливы. Однако через некоторое время поползли слухи о неурядицах в семье Прилучных. Опасения фантов подтвердились, супруги объявили о разрыве. Позже Муцениеце выложила видео, на котором пожаловалась на неподобающее поведение мужа. В итоге пара развелась со скандалом, дети остались жить с матерью.
Сегодня сын Агаты и Павла отмечает день рождения. По этому случаю актриса опубликовала новый пост в "Инстаграм", в котором трогательно поздравила наследника. Так, артистка написала, что ей даже не верится, что Тимофею уже девять лет. Женщина попросила прощения за то, что принесла сыну не только радость, но и переживания, и заявила, что всегда будет рядом. "Мой самый главный мужчина в жизни", – добавила Агата.