Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
партнеры
Среда
19 января
Лента новостей
04:10
Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала
01:59
Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
23:56
К чему снится еда
22:06
Патриарх Кирилл предупредил о расколе православной церкви
22:05
Убить незаметно: переписавшего имущество жены на родню Шаляпина обвинили в ее отравлении
21:33
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
21:30
Топор войны: погрузившая друзей на частный самолет Бузова не нашла места для младшей сестры
21:06
Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
21:03
Бывший депутат Рады Олейник раскрыл смысл тайного разговора Зеленского и главы ЦРУ
20:51
"К черту, мой мальчик": в действиях забытой Милохиным Медведевой оказался скрытый смысл
20:47
"Невыносимая антироссийская пропаганда!": французы в ярости от требований украинского МИД
20:46
Экономист назвал три способа обеспечить себе большую пенсию
20:08
Изможденная страшными медицинскими манипуляциями Тодоренко разрыдалась на камеру
20:00
Заселились на виллу: втянутая в грязный скандал Барановская сбежала с мужчиной
19:31
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
19:07
"Наставила нож": Бритни Спирс осудили за атаку на сестру
18:26
"Пренебрегает личной гигиеной": зачем врач залез Панину в рот
18:25
Лазарев слился с Малиновским после размолвки: К чему эта порнография?
18:03
"Помогите!": 91-летний Краско молит врачей о спасении
18:01
В Нижнем Новгороде мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа
17:38
Российский дипломат Корчмарь о планах США по нападению на Донбасс: Мы должны быть готовы
17:32
Успенская намекнула на роман с Киркоровым: Я вышла бы за него замуж
17:32
"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки
17:26
Алана Мамаева шокирована выходкой бывшего мужа: Я бы платила алименты!
17:26
"Олю жаль": раздевшуюся Бузову обрекли на одиночество
17:25
Житель Кузбасса до смерти забил друга за испачканное спальное место
17:13
"А ротик-то как открывает": вожделенную Семенович смачно приложили
17:02
Сбежавшую от королевы Меган Маркл требуют во дворец с детьми
16:46
Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители
16:35
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
16:32
Покинул: Орлова прокомментировала странное исчезновение Давы
16:12
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
16:02
"Ни копейки в кармане": Павлиашвили рассказал о продаже квартиры
15:58
Назарбаев поддержал идею Токаева создать фонд поддержки народа Казахстана
15:57
Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало
15:44
Названо имя новой любовницы Тимати: Блондинки в прошлом
15:40
"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния
14:58
Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
14:55
"Я б имел трех жен": Карпович назвала Султаном мечущегося между двумя женщинами Прилучного
14:50
"Тетя, пожалей": Пышка Семенович растрясла зад верхом на жеребце
14:45
Вывалившую напоказ голую грудь Волочкову разнесли: Ненадолго хватило
14:38
Звезда "Папиных дочек" встала грудью за обвиняемых в домогательствах: Никаких претензий!
14:28
"Другим повезло меньше": врачи запретили пить попавшей в клинику Нетребко
14:26
В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
14:17
"Я осталась одна": мать погибшей жены известного футболиста взвыла от горя
14:17
"Сознательно уничтожают все!": Цискаридзе о дорвавшихся до власти бесталанных карликах
14:10
"Позор": Лещенко сделал предложение Моргенштерну
14:06
Непостоянный Милохин променял Медведеву на Загитову
13:58
Вдова Градского, Цекало и другие: звезды, которые стали жертвами масштабных ограблений
13:50
Зараженную Аллу Сурикову гонят из больницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шесть волосинок в пять рядов: 72-летняя Пугачева поразила видом без парика
Сестра о реальном отношении Градского к молодой жене: Брак вообще недействителен
"Она что, мать кормящая?": для чего использовали униженною Бузову
Не выдержала: стало известно об уходе Пелагеи
"Органы разберутся": Ограбленной на 100 миллионов вдове Градского светит тюремная камера
"Хочется вставить кляп": Сболтнувшего гадости Певцова смачно приложили
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала

Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала

Главный редактор популярного издания ответил вокалистке.
прочитано 155 раз

Главред телеграм-канала Mash Максим Иксанов ответил на претензии певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Недовольных публикациями канала, отметил Иксанов, много, но редакция не может под всех подстроиться. Сама Монеточка, отметил журналист, ведь не консультируется с аудиторией по поводу своих песен.

ПО ТЕМЕ

Монеточка лишилась квартиры из-за навязчивых журналистов

"Слава богу, не сифилис!": Оседлавшая Костюшкина певица подцепила опасную заразу

Главный редактор телеграм-канала считает, что вокалистка не должна "сражаться" с Mash. Иксанов предложил артистке дружбу.

"Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать", – заявил журналист в "Сторис" личного микроблога.

В беседе с "Газетой.Ru", Максим Иксанов признался, что реакция вокалистки его очень удивила. Журналист напомнил, что в Сети можно найти адреса многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Дескать, все знают, где находится замок Аллы Пугачевой и квартира Михаила Боярского.

Главред Mash считает, что Монеточка совершит большую ошибку, ввязавшись в историю с продажей квартиры. "Никто никогда не жаловался и не грозился продавать свои квартиры", – предостерег вокалистку Иксанов.

Напомним, ранее в Сети разгорелся большой скандал. Певица Монеточка заявила, что Mash обнародовал расположение ее новой жилплощади в Москве. Дескать, теперь у ее дома будут толпиться фанаты и пресса. Взбешенная артистка заявила, что вынуждена выставить квартиру на продажу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Mikhail Frolov / Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com
Автор: 19 января 2022, 04:10 Источник: Ura.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что известно о певице Монеточке

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Униженная молодая жена раскрыла тайну знакомства с Цекало

Супруга знаменитости разоткровенничалась
Шоу-бизнес

"Месть за кражу песни?": озвучены невероятные причины проблем Монеточки

Кто виноват в бедах вокалистки?

Шоу-бизнес

"Приговор": Рухнувшая с ужасной болезнью жена Диброва дошла до отчаяния

Бедная Полина
Шоу-бизнес

Не дает житья соседям и шокирует поклонников внешним видом: как живет Тамара Гвердцители

Сегодня у звезды важная дата

Гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году
Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года

Здоровье

Откуда москвичи привозят омикрон-штамм: названы самые "заразные" страны
"Каширский двор" могут закрыть на 90 дней за нарушение антиковидных мер
Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
В России за сутки коронавирусом заразились более 31 тысячи человек

Спорт

"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах

Регионы

В Подмосковье поймали обманывавшего пенсионеров мошенника
Банда приезжих совершила серию краж из банкоматов в Домодедове
В центре Челябинска загорелась "Газель"
Турист попал попал под сход лавины на Камчатке
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+