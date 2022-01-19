Взбешенную Монеточку пытаются спасти от большой ошибки после скандала

Главный редактор популярного издания ответил вокалистке.

Главред телеграм-канала Mash Максим Иксанов ответил на претензии певицы Елизаветы Гырдымовой, более известной под псевдонимом Монеточка. Недовольных публикациями канала, отметил Иксанов, много, но редакция не может под всех подстроиться. Сама Монеточка, отметил журналист, ведь не консультируется с аудиторией по поводу своих песен.

Главный редактор телеграм-канала считает, что вокалистка не должна "сражаться" с Mash. Иксанов предложил артистке дружбу.

"Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать", – заявил журналист в "Сторис" личного микроблога.

В беседе с "Газетой.Ru", Максим Иксанов признался, что реакция вокалистки его очень удивила. Журналист напомнил, что в Сети можно найти адреса многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Дескать, все знают, где находится замок Аллы Пугачевой и квартира Михаила Боярского.

Главред Mash считает, что Монеточка совершит большую ошибку, ввязавшись в историю с продажей квартиры. "Никто никогда не жаловался и не грозился продавать свои квартиры", – предостерег вокалистку Иксанов.

Напомним, ранее в Сети разгорелся большой скандал. Певица Монеточка заявила, что Mash обнародовал расположение ее новой жилплощади в Москве. Дескать, теперь у ее дома будут толпиться фанаты и пресса. Взбешенная артистка заявила, что вынуждена выставить квартиру на продажу.