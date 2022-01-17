Монеточка лишилась квартиры из-за навязчивых журналистов

В понедельник, 17 января, популярный телеграм-канал сообщил о том, что Монеточка приобрела в Басманном районе Москвы квартиру за 20 миллионов рублей. Более того, журналисты показали дом, в котором поселилась известная исполнительница. Они вряд ли думали, что их поступок станет настоящей головной болью для артистки.
Вскоре возле дома Елизаветы начали собираться незнакомцы. Об этом рассказала сама певица, сделав публикацию в "Инстаграм". Знаменитость сообщила, что из-за журналистов теперь не сможет жить в недавно купленной квартире. Она решила продавать недвижимость. "Я не ожидала такой непорядочности", – написала Гырдымова.
Монеточка не понимает, зачем журналисты искали, где она живет, ведь певица и так ведет себя достаточно открыта. Например, она не скрывает, сколько зарабатывает и тратит. Однако, несмотря на произошедшее, артистка не собирается вести себя иначе, ограждаться от мира.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что в конфликте Монеточки и Стаса Костюшкина была поставлена точка. Композицию, которую исполнила молодая артистка, проверили на плагиат. Несмотря на желание экс-участника группы "Чай вдвоем", певица наказание не понесла.