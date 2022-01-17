Прооперированного Митю Фомина заставили работать в день рождения

Мите Фомину 17 января исполнилось 48 лет. Но в свой праздник ему приходится трудиться.



Оказывается, исполнителю пришлось прервать отпуск с сестрой Светланой в Монте-Карло и срочно прибыть в Москву. Артист отметил, что за границей очень тепло — 15 градусов. Некоторые в такую погоду купаются и загорают там на пляже.

Однако приятное времяпровождение Мити Фомина прервал его концертный директор. Он поставил певцу концерт на 17 января. Вокалист признался, что справлять в этот раз день рождения не планирует.

Именинник объяснил, что для известного человека этот праздник – еще и большая работа, которая готовится задолго до самого торжества. Ведь звездам нужно приглашать множество именитых гостей, организовывать праздник, всех кормить, поить и развлекать.

Артист отметил, что у него на это нет настроения. Также Митя Фомин сообщил, что уже с самого утра его телефон разрывается от поздравительных звонков и сообщений в мессенджерах. Он не стал скрывать, что ему приятно такое внимание к собственной персоне. Но лучшим подарком для него станут просмотры его нового клипа. Певец в свой день рождения выпустил новое видео — на песню "Удивительная".

Напомним, Митя Фомин давно жаловался на то, что стремительно теряет зрение. Без очков он почти ничего не видел. Так, последние лет пять у меня прогрессировала пресбиопия. Перед Новым годом звезде сделали операцию.

