"Лет 5 прогрессировала": Тяжелобольной Фомин перенес сложную операцию

Артист давно жаловался на тяжелую болезнь, у него стремительно падало зрение, без очков Митя практически ничего не видел. "Последние лет 5 у меня прогрессировала прессбиопия", – поделился Фомин. Певец слишком долго откладывал операцию, больше тянуть было уже опасно.
Митя рассказал, что хотел закончить с коррекцией зрения до Нового года, поэтому лег на операцию на днях. Все прошло хорошо, результатами и своими ощущениями артист поделился в "Инстаграме". Фомин поблагодарил врачей и успокоил тех, кто тоже хотел бы сделать подобную операцию. Оказалось, что процедура занимает около 10 минут, еще полчаса уходит на обследование. Уже в тот же день зрение возвращается к пациенту.
Ранее 47-летний Митя Фомин поразил поклонников откровенным снимком. Артист запечатал себя после душа, на фото видны обнаженные ягодицы Фомина. Хоть подобные откровения и не новшество для певца, поклонники всегда бурно реагируют на них и сразу бросаются в обсуждения. В Сети сразу стали интересоваться, кто делает для Мити снимки в душе, потому что ракурс свидетельствовал о том, что фото сделано не без посторонней помощи. Артист предпочитает игнорировать подобные вопросы.