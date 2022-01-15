"Вообще денег не было": Умерший Зеленский оставил скудное наследство

Покойный Михаил Зеленский был трудоголиком, но за счет ремесла не обогатился.

В начале 2022 года ушел из жизни журналист Михаил Зеленский, проделавший путь от простого парня из Хабаровска до звезды российского уровня. Он ушел на пике профессионального мастерства в возрасте 46 лет вследствие сердечного приступа. Неожиданная трагедия произошла в Доминикане, где экранный деятель проводил отпуск.

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У мужчины остались вдова, дети, и родители. Теперь любопытный народ гадает, как родственники будут делить наследство, ведь телеведущий скончался внезапно и наверняка не успел позаботиться о завещании. Поговаривали, что покойный оставил после себя роскошное имущество, но его коллега Николай Сергеев развеял эти слухи.

По его словам, Михаил Зеленский был глубоко верующим человеком, который скромно удовлетворял основные нужды, да и жил не в своей, а съемной квартире. "Я даже не знаю, было ли ему, что завещать", — выразился товарищ усопшей звезды.

Как заявил Николай Сергеев, журналист не стремился сколотить состояние, хотя только и делал, что трудился изо всех сил за идею. Подключившись к организации театрального телепроекта, Михаил Зеленский несколько дней работал бесплатно, рассчитывая на лучшие времена и появление попечителей. "Когда мы начинали создавать "Билет в Большой", у нас вообще денег не было", — рассказал его коллега.