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Шоу-бизнес
Эксперт: Врачи упустили шанс спасти Зеленского от смерти

Эксперт: Врачи упустили шанс спасти Зеленского от смерти

11 января 2022 года умер Михаил Зеленский – талантливый журналист и просто хороший человек. Опытный медик сообщил, мог ли 46-летний мужчина остаться в живых.
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Ведущий скоропостижно скончался в Доминиканской республике, куда отправился отдыхать вместе с женой. По словам супруги, Михаил Зеленский начал испытывать недомогание, потом рухнул в дверях медпункта, а скорая помощь оказалась бессильна.

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Официальной причиной смерти ведущего признали сердечный приступ. Рассуждая о кончине журналиста, кардиолог Юрий Конев проанализировал ситуацию и назвал способ, который мог спасти человеку жизнь. Однако вызванные врачи его применять не стали.

Как сообщил эксперт, медики из разных уголков мира используют тромболизис. Это широко известный метод, который позволяет быстро разрушить тромб. Больному вводят инъекции, которые определенным образом воздействуют на кровоток и решают проблему. В случае с Михаилом Зеленским, по словам доктора, тоже могли использовать эту методику.

Юрий Конев полагает, что сотрудники скорой помощи были готовы осуществить манипуляцию, но подходящий момент был упущен, наложилась масса негативных факторов. Дело в том, что инфаркт развивается от нескольких секунд до нескольких часов. "Врачам просто не хватило времени на его спасение", — объяснил специалист.

Напомним, Михаил Зеленский будет похоронен в России. Пока его тело находится за границей. Церемонию прощания планируют провести 20 января.


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Михаил Зеленский. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2022, 11:56 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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