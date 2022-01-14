Вдова усопшего в 46 лет Зеленского: Все произошло на моих глазах

Популярный журналист и мастер своего дела Михаил Зеленский ушел из жизни неожиданно для всех. Классический отдых с женой в Доминикане обернулся страшной трагедией — ведущий скончался вследствие приступа в 46 лет.
До сих пор в СМИ озвучиваются несколько версий смерти мужчины. Некоторые утверждают, что экранный деятель скончался из-за инсульта, в то же время судачат, что жизнь оборвалась из-за инфаркта. На шоу "Прямой эфир" озвучили подробности произошедшего.
Супруга покойного Мила Рубинчик поделилась информацией о том, как умирал Михаил Зеленский. "Я была рядом, все произошло на моих глазах..." — призналась убитая горем блондинка.
По словам женщины, трагедия случилась совершенно внезапно. Журналист почувствовал себя плохо, ему становилось все хуже и хуже. От безысходности Мила Рубинчик привела мужа в медпункт, но было уже слишком поздно — на входе в учреждение Михаил Зеленский перестал подавать признаки жизни.
"Скорая старалась максимально быстро доехать", — объявила измученная вдова Михаила Зеленского. Женщина считает, что причину смерти теперь выяснять бессмысленно, ведь вернуть любимого не получится.
Она считает, что пагубно на здоровье мужа могли влиять сигареты — мужчина курил, что могло осложнять работу сосудов. Кроме того, Михаил Зеленский был трудоголиком и отдавался журналистскому ремеслу без остатка.