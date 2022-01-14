"Останется у бывшей жены": бойня за имущество умершего Зеленского

Два дня назад россиян шокировала ужасная новость, которая пришла из Доминиканской Республики – из жизни ушел Михаил Зеленский. По предварительным данным, телеведущий скончался из-за инсульта. Врачи пытались сделать все возможное, но, к сожалению, не смогли.
Сейчас встал вопрос об имуществе, которое осталось после ведущего шоу "Прямой эфир". Он претендовал на половину квартиры в столице, которая была куплена в браке с Еленой Грушиной – в декабре 2013 года.
"Если Зеленский не оставил завещание, раздел имущества будет происходить в порядке, определенном Гражданским кодексом. Так, половина доли в квартире останется у бывшей жены Елены Грушиной, а другая половина будет разделена между дочерьми и женой покойного, Милой Рубинчик, в равных долях (по 1/6 доли). Поскольку дочери Михаила являются несовершеннолетними, решать вопрос с оформлением квартиры придется Елене Грушиной и Миле Рубинчик", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тагир Гаджиэменов.
По словам юриста, после развода многие бывшие супруги начинают манипулировать правом на общение с детьми. Так, видимо, и случилось и в паре Зеленского и Грушиной.
"Когда принимается решение о порядке общения отца с детьми, суд в обязательном порядке учитывает возраст детей; состояние их здоровья; распорядок дня с учетом посещения учебных заведений, кружков и секций; график работы и образ жизни обоих родителей. Однако, несмотря на указанные критерии и то, что Семейный кодекс уравнивает родителей в правах на детей, суды в вопросах определения порядка общения предпочитают занимать сторону матерей. Таким образом, запрещение судом Михаилу видеться с детьми столько, сколько ему хотелось, может быть связано с позицией Верховного суда России, согласно которой мать в этом случае имеет преимущество", – подытожил эксперт.