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Шоу-бизнес
Разбуянившуюся Литвинову успокаивала полиция: Не давала спать

Разбуянившуюся Литвинову успокаивала полиция: Не давала спать

Накануне свой день рождения отмечала одна из самых шикарных женщин отечественного шоу-бизнеса. Блондинке исполнилось 55 лет.
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Видимо, в честь важной даты знаменитость решила закатить настоящую вечеринку по всем правилам звездных торжеств. Однако вовсе не всем пришлась по душе задумка. Как и положено всем главным столичным любителям громких мероприятий, гости собрались в модном районе Патриарших прудов. Один из жителей настолько вышел из себя, что решил вызвать полицию.

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Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Отмечала Рената Литвинова в ресторане, но, видимо, было достаточно шумно. Мужчина не выдержал и решил натравить сотрудников на нарушающих закон "беспредельщиков". Мужчина попытался снять все происходящее на камеру, но, видимо, не понял, кто именно гулял в тот вечер. Помимо Константина Эрнста, в здании находилось множество других именитых людей.

Некоторые пользователи уже пошутили, что понять мужчину, в целом, не составляет труда. Накануне в одном из мишленовских заведений по очереди пели Земфира и оперная дива Хибла Герзмава, а на рояле исполнял самые разные праздничные композиции Кирилл Рихтер. Наверное, не услышать знаменитостей было невозможно. Наслаждаться музыкой сосед, видимо, устал уже после 11 часов вечера.

Сообщается, что сама Рената Литвинова не решала вопросы с полицией, сотрудники общались с администратором ресторана. Гостям, судя по всему, ситуация не очень понравилась. Они разошлись уже около 12 часов.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 16:24 Источник: Super ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

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