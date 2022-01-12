"Экономит тупо": взмолившуюся о помощи Алферову поймали

Ирина Алферова сделала очень странное заявление. Слова актрисы прокомментировал Рустам Солнцев.

Недавнее интервью Ирины Алферовой уже разобрали на цитаты. Дело в том, что некоторые мысли актрисы очень удивили россиян. "Мое тело — тоже инструмент, оно должно перевозиться бережно", – сказала она по поводу того, что она не может летать в бизнес-классе.

Не все поняли, что именно хотела сказать артистка. Возможно, она имела в виду, что она не может себе позволить летать так, как хочется. Также она, вероятно, хотела сказать, что вместо того, чтобы купить ей билеты в бизнес-класс организаторы поездок раскошеливаются только на эконом.

"Смотря, какой бизнес-класс, на самом деле. Я думаю, что она в театре получает не весть какие суммы. В театре Иосифа Райхельгауза "Школа современной пьесы". Хотя играет она много. Бизнес-класс тоже разный бывает. Бизнес-класс на Мальдивы – один, бизнес-класс на Самару по другому стоит", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.

Звезда, чуть ли не взмолив о помощи для актеров, рассказала о том, что она страдает из-за самолетов. "Для меня вообще как трамваи", – не сдержала эмоций знаменитость.

"Ну экономит... Просто экономит тупо и все. Не считает нужным отдавать. Вообще за бизнес-класс должны платить организаторы, которые ее приглашают. А если она летит куда-то сама по своим личным нуждам, то вполне себе может тупо экономить, как советский человек, когда-то выросший в Советском союзе. Ничего тут страшного. Прибедняется? Да нет, сказала, видимо, как есть", – поймал шоумен Алферову.

