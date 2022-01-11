"Я в экономе лечу, а дядьки с девицами": 70-летняя Алферова пожаловалась на тяжелое положение

На восьмом десятке Ирина Алферова продолжает активно жить и много работать.

В свежем интервью 70-летняя артистка призналась, что у нее все еще много энергии. По сей день знаменитости приходится много ездить на гастроли. Она не жалуется на частые перелеты, как многие другие, так как любит летать. Самолеты для звезды уже стали почти как трамваи. Однако есть в этом плане один момент, который по-настоящему расстраивает Ирину Алферову – ей приходится летать эконом-классом.

От стесненных условий в таких перелетах актриса действительно страдает, особенно, когда видит, как другие люди летят в гораздо более комфортных условиях "бизнеса".

"Как обидно, что я в экономе лечу работать, а дядьки толстые, лысые с девицами летят отдыхать," – пожаловалась на тяжелое положение актриса.



К сожалению, даже народных артистов не обеспечивают местами повышенной комфортности. Вероятно, на билеты в бизнес-класс у театров просто не хватает средств. Поэтому 70-летняя Алферова хоть и жалуется, но продолжает летать "экономом" – об этом сообщил РИА ФАН.

Что касается гостиниц, то в интервью HELLO! актриса призналась, что она очень любит в них жить, ведь там не надо ни убирать, ни готовить, ни заниматься другими хозяйственными делами. Так что эта составляющая поездок звезду не смущает.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что беды не оставляют семью Ирины Алферовой.