"Алферова и дочки уважаемых людей": продюсер рассказал о связях Серова

Концертный директор певца рассказал о его юношеских пристрастиях.

В лихих 90-х продюсер Виктор Юдин был в топе отечественного шоу-бизнеса. Он работал с такими известными личностями, как, например, Филипп Киркоров и Маша Распутина. Недавно он пообщался с журналистами и рассказал о своем опыте. Так, первым его подопечным стал Александр Серов. По словам продюсера, сотрудничество с артистом стало его школой жизни. Ведь он был тогда слишком молод, на тот момент Виктору было всего двадцать два года.

Юдин рассказал о своей работе с певцом. Работали они усиленно, находились вместе практически круглые сутки. Так, в день они могли давать два или даже три концерта. По словам продюсера, из-за этого у Серова практически не было времени на отношения. Именно поэтому Виктору смешно сейчас смотреть различные эфиры, в которых непонятные дамы рассказывают, как "он их якобы когда-то оттрахал",

Юдин отметил, что Серов вовсе не был ловеласом. Первой его серьезной любовью стала Ирина Алферова. Также он встречался с несколькими девушками – "дочками уважаемых людей". В конце концов он повстречал свою будущую супругу, с того момента другие женщины его интересовать перестали.

Продюсер добавил, что бзиком певца в тот момент были автомобили. Так, из Германии он постоянно привозил различные иномарки. Кстати, деньги таможенникам они не платили, так как у них была договоренность. Серов в обмен на документы давал им концерты.