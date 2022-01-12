Как и не было: вдова уничтожила всю память сразу после известия о смерти Зеленского

Мила Рубинчик – автор известного YouTube-канала "Прокрастинатор", где учит методикам обретения цели в жизни, преодоления лени и депрессии на пути к исполнению мечты, рекламирует авторский видеокурс "Инструкция по управлению женщиной".
Она с супругом Михаилом Зеленским проводила на курорте в Доминиканской республике новогодние каникулы. Но вечером во вторник известному телеведущему стало плохо. Врачи госпитализировали его в местную больницу с инсультом, но помочь ничем не смогли.
Сразу после смерти мужа Мила Рубинчик совершила странный поступок – зашла на свою страницу в "Инстаграм" и удалила все публикации – уничтожила всю память о счастливых мгновениях с мужем. Хотя еще накануне постила жизнерадостные сториз о своем райском отдыхе.
На звонки и сообщения Мила Рубинчик не отвечает. Видимо сейчас, когда надо решить много вопросов с отправкой тела на родину, убитой горем вдове не до лишнего общения и соболезнований.
Напомним, о скоропостижной смерти Зеленского на своей странице в социальной сети "Фейсбук" первой сообщила его коллега Ксения Ларина. Позже заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович эту печальную новость подтвердил, написав: "Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский",