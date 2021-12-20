Марина Зудина оголила грудь перед камерой

Пятидесяти шести летняя актриса решила отдохнуть по полной и отправилась в спа-салон. Расслабляющие процедуры привели Зудину в такой экстаз, что она даже решила запечатлеть этот момент. Затем она решила поделиться радостью и с фанатами, опубликовав снимок на своей странице в "Инстаграм".
На фотографии актриса, улыбаясь, выставляет напоказ свою грудную клетку. Пикантные подробности ее тела прикрывает лишь белый халатик. По словам артистки, не нужно надевать модную одежду и украшения, чтобы чувствовать радость. Достаточно получить порцию расслабления в СПА.
Откровенные фото Зудиной были с радостью восприняты подписчиками. Ведь артистка выглядит не по годам молодо и цветуще. "Марина всегда красива", "Классная какая, чудесная", "Ваша улыбка такая заразительная", "Выглядите бесподобно", "Какая счастливая молодая девушка", "Очень симпатично без косметики", – пишут фанаты.
Однако не все разделили приподнятое настроение звезды. Нашлись и недоброжелатели, которые раскритиковали ее внешний вид. "Вам без косметики нельзя", "Зачем так натягивать лицо", – раскритиковали Зудину комментаторы.
Напомним, что не так давно в семье актрисы случилось горе. Умер ее муж Олег Табаков. Поклонники артистки переживали за ее душевное состояние, поэтому сейчас они очень рады видеть улыбающуюся Марину.