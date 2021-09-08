"Что за прикол?": Собчак кинулась на увешенных крестами любовниц Тимати

Звездная дива Ксения Собчак кинула камень в огород фавориток рэпера Тимати. Неужели она завидует?

В 2007 году у Тимати вышел клип на песню "Потанцуй со мной", где Ксения Собчак проявила себя во всей красе. В видео было встроено якобы домашнее интимное видео рэпера и журналистки. Кроме того, парочка вместе появлялась на светских вечеринках и вела себя довольно раскованно.

С тех пор много воды утекло, но Ксения Собчак все еще следит за личной жизнью Тимати и не упускает возможности высмеивать его партнерш. То ли зависть ее берет, то ли тоска о том, что она упустила завидного жениха.

Недавно телеведущая иронично высказалась об общей черте избранниц Тимати. Журналистка проанализировала их имидж и заметила, что нынешняя пассия рэпера, а также его бывшая спутница Алена Шишкова носят на шее по два креста. "А что за прикол у женщин Тимати с двумя крестами? Так надежнее, кто знает? Плюсы, минусы, подводные камни?" — язвительно выразилась блондинка в личном блоге.

Почему внешний вид симпатичных моделей мощно интересует светскую львицу, остается загадкой. Возможно, Ксения Собчак не сумела разорвать ментальную связь с Тимати или же просто хочет быть похожей на его молодых фавориток. Все-таки им есть, чем похвастаться.

Рэпер спокойно относится к подколам телеведущей, но еще год назад он публично разнес ее в пух и прах. Тимати назвал звезду животным и заявил, что Ксения Собчак должна играть Бабу-ягу на детских праздниках.