"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины

Евгений Миронов почти никогда не делится деталями своей личной жизни. На этот раз он рассказал о том, как провел отпуск с сыном.

Артист отметил, что они приняли решение отправиться в Грецию после окончания сезона. Однако достаточно быстро он понял, что после такого отдыха ему точно понадобится еще один. Все дело в том, что звездный наследник – ребенок крайне активный, и ему постоянно нужно было внимание родителя. По словам знаменитости, Петя вставал раньше всех, будил папу и говорил, что им пора отправляться "на подвиги".

"Ни секунды покоя", – посмеялся Евгений Миронов. Он рассказал, что во время отпуска были и дорожки из муравьев, которые направлялись именно к кровати, и даже опасные сальто в воду. Однако после развлечений ребенка пострадал не мальчик, а он сам. "Надорвал спину", – пожаловался актер на неприятную травму.

Знаменитость совсем не жалеет о времени, проведенном вместе с Петей. Евгений рассказал, что сын научил его иначе смотреть на мир, так как порой он видит те детали, которые взрослые давно перестали замечать вокруг. По словам звезды отечественного кино, наследник, обожает фотографировать.

Одно из невероятных открытий ждало Евгения Миронова именно во время этого процесса. Мальчик вдруг принялся снимать горящую свечу сверху. Он поинтересовался, что такого в этом предмете, а ребенок тут же сообщил, что в воске отражается голубое небо. "Открытие!" – восторженно сообщил актер.

