"Поубивал бы!": Разъяренный Миронов врезал наглым зрителям

Знаменитый артист пресек массовое хамство. Евгений Миронов вызвал волну обсуждений.

Актер Евгений Миронов исполнил одну из главных ролей в нашумевшем спектакле "Горбачев" в красноярском драматическом театре имени Пушкина. Вместе с Чулпан Хаматовой звездный мужчина показал великолепную игру, при этом он не постеснялся сделать грозное замечание собравшимся зрителям. Дело в том, что в зале периодически звонили телефоны, что осложняло задачу театральным деятелям. В определенный момент Евгений Миронов резко прервал спектакль, намекая на наглость тех, кто не выключил звук у своих гаджетов.

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Об этом рассказала одна из зрительниц постановки в своем профиле в Facebook. Женщина отметила, что после публичного укора Евгений Миронов продолжил играть, но сигналы смартфонов все равно издавались. Посетительница театра выразила недовольство тем, что люди пренебрегают стараниями артистов и не могут отложить средства связи на пару-тройку часов.

В результате разгоревшегося скандала в Сети начались бурные обсуждения. Пользователи выразили негатив по отношению к тем, кто не спешит выключать звук в театре. Евгений Миронов вызвал у них сочувствие. "Ох, бесит! Не просто телефон звонит, а некоторые еще и отвечают!", "Поубивал бы!", "Звонят у других, а стыдно мне", — отреагировали комментаторы.