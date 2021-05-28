Миронов страшно опозорился перед Орбакайте

Евгений Миронов стал гостем на дне рождения артистки. Актер поведал случай, который произошел во время их знакомства на съемках фильма "Лимита", где они вместе играли.
Артист признался, что переволновался и ляпнул глупость. Он сказал звезде, что ему нравятся ее песни. Кристина Орбакайте поинтересовалась, какие именно. И актер назвал композицию Натальи Ветлицкой.
Также оказалось, что Евгений Миронов считает дочь Аллы Пугачевой в каком-то смысле своей учительницей. Когда актер уже учился в университете, их наставница отправила своих воспитанников на фильм "Чучело" с Кристиной Орбакайте. Она сказала, что это очень талантливая девочка с глазами итальянской актрисы Анны Маньяни. Таким образом студенты учились мастерству, в частности, у юной Орбакайте.
Напомним, 25 мая наследница Примадонны отметила 50-летие. Звезда организовала грандиозное торжество, на которое собрался весь свет российского шоу-бизнеса. Помимо членов звездной семьи поздравить именинницу пришли многочисленные друзья певицы.
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