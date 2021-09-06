Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать

Новая избранница ведущего старше него на семь лет. Однако разница в возрасте совсем их не смущает. О знакомстве пары пока ничего неизвестно, но внимательные поклонники уже выяснили, что совместные фото стали появляться еще весной. Судя по всему, красивая светловолосая женщина помогла знаменитости пережить страшную трагедию.
В браке с Юлией Андрей Норкин состоял около 30 лет. Вместе они воспитали общую дочь, а также приемных детей. В какой-то момент появились слухи о том, что смерть избранницы телезвезды связана с тем, что журналист якобы встретил другую женщину. Однако он быстро опроверг данные, потребовав предоставить факты, если нечто подобное произносится вслух.
Поклонники журналиста верят ему и искренне радуются тому, что теперь он абсолютно счастлив. Оказалось, что вместе с ними наслаждается происходящим и наследница знаменитости. Она долго молчала, но теперь опубликовала красочный пост в своем личном блоге. "Я вас очень люблю", – написала она.
На кадрах можно увидеть сияющих молодоженов. Они очень трогательно общаются, обнимают и целуют друг друга. Андрей Норкин одет в темно-синий костюм с белой бабочкой, а невеста – в длинное платье. "Самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба", – призналась дочь журналиста.
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