Дочь Норкина прервала молчание после скандальной свадьбы: Невозможно описать

Уже несколько дней в Сети активно обсуждают свадьбу Андрея Норкина. Общественность шокирована тем фактом, что громкое торжество произошло через год после трагической смерти первой супруги журналиста.

Новая избранница ведущего старше него на семь лет. Однако разница в возрасте совсем их не смущает. О знакомстве пары пока ничего неизвестно, но внимательные поклонники уже выяснили, что совместные фото стали появляться еще весной. Судя по всему, красивая светловолосая женщина помогла знаменитости пережить страшную трагедию.

В браке с Юлией Андрей Норкин состоял около 30 лет. Вместе они воспитали общую дочь, а также приемных детей. В какой-то момент появились слухи о том, что смерть избранницы телезвезды связана с тем, что журналист якобы встретил другую женщину. Однако он быстро опроверг данные, потребовав предоставить факты, если нечто подобное произносится вслух.

Поклонники журналиста верят ему и искренне радуются тому, что теперь он абсолютно счастлив. Оказалось, что вместе с ними наслаждается происходящим и наследница знаменитости. Она долго молчала, но теперь опубликовала красочный пост в своем личном блоге. "Я вас очень люблю", – написала она.

На кадрах можно увидеть сияющих молодоженов. Они очень трогательно общаются, обнимают и целуют друг друга. Андрей Норкин одет в темно-синий костюм с белой бабочкой, а невеста – в длинное платье. "Самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба", – призналась дочь журналиста.