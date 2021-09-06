"Остался на той же полке": Пушной бросил камень в огород Дудя

Александр Пушной высказался по поводу желания звезд попасть к Дудю.

Многие звезды российского шоу-бизнеса несколько лет назад начали переходить из телевидения в "Ютуб". Кажется, уже не осталось артиста, который бы не завел свой блог или не начал снимать подкасты.

Актеры, певцы, спортсмены, телеведущие – все теперь повально снимают контент для популярной платформы. Объясняют они это тем, что здесь нет рамок и цензуры. Ты можешь делать то, что хочешь.

На "Ютубе" уже появляются свои кумиры и законы. Каждый второй мечтает попасть на интервью к Юрию Дудю, чтобы напомнить о себе и оживить карьеру. Александр Пушной, кажется, единственный человек, который негативно к этому относится.

"Получается, ты сходил к журналисту и интересен ты только тем, что к нему попал. Вне Дудя ты остался на той же полке. Есть ли жизнь вне него? Относительно этого человека какая-то нездоровая центричность, которая меня всегда раздражала", – честно ответил телеведущий на вопрос Шаца в шоу "Папа, закрой дверь".

Ведущий программы "Галилео" на СТС уверен, что на "Ютубе" появляются те же проблемы, что были и на телевидении. Раньше был "Познер" и "Вечерний Ургант", сейчас – "ВДудь". Он заявил, что когда-то артисты пытались как-то разнообразить телевидение, а теперь всех "снова в одну кучу".

"Здесь стали задавать тренд, в котором страшная каша", – подытожил шоумен.