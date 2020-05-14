Названо имя нового ведущего шоу "Галилео"

Один из сценаристов программы "Вечерний Ургант" Владимир Маркони будет вести возрожденное шоу "Галилео". Премьера передачи состоится 25 мая в 14:00 мск на канале СТС.

В новых выпусках Владимир Маркони будет рассказывать зрителям о новых технологиях и исследованиях. Кроме того, он проведет несколько научных опытов. Его соведущим станет популярный ютуб-блогер Даня Крастер.

"Галилео" – это российская версия немецкой программы Galileo. Адаптация выходила на канале СТС с 2009 по 2015 год. Ведущим шоу был Александр Пушной, напоминает сайт "Комсомольская правда".