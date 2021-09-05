Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление

Николай Цискаридзе часто путешествует. Недавно он поделился впечатлениями о Байкале.

Николай Цискаридзе – один из самых талантливых танцоров не только в России, но и в мире. Поклонники восхищаются его красотой, мастерством и харизмой. В СМИ не всегда пишут только о творчестве хореографа, но и о его скандалах.

Так, ректор Академии русского балета имени Вагановой попадал в конфликты из-за театра, из-за Волочковой и о слухах его гомосексуальности. А на днях Цискаридзе вдруг начал говорить о мистике, которая встречается в его жизни.

Педагог очень часто путешествует. Он уже много раз был на Байкале как летом, так и зимой. Каждый раз артист балета остается в восторге от это места.

"Равно как и русский балет, озеро Байкал является визитной карточкой нашей страны. Атмосфера там мистическая и неповторимая", – написал под своим постом Цискаридзе.

Поклонники танцора, конечно, не смогли пройти мимо. Они оставили большое количество приятных комментариев.

"Нереальная красота!", "Даже стыдно стало, что не побывала еще на Байкале", "Это действительно незабываемой красоты место", – восхитились фолловеры.

Николай также заметил, что Байкал – очень важное место и каждому жителю Россию обязательно нужно не только приехать сюда, но и защищать его чистоту и красоту. Он в очередной раз восхитился этим местом и назвал его мистическим и неповторимым.