"Хватит уже": Газманов объявил о завершении карьеры

Олег Газманов в последнее время сильно сократил число концертов. Он назвал причину.

Музыкальная карьера Олега Газманова началась в 1989 году, когда он основал коллектив "Эскадрон". Артист сам сочинял песни, которые сразу становились хитами. Написанные на заре карьеры "Снежные звезды", "Мальчик-недотрога", "Господа офицеры", "Москва" завоевали любовь миллионов слушателей.

Олег Газманов много поездил со своим творчеством по разным странам. В 1992 году выступал на фестивале в Монако, в 1997 году отправился в США.

В творчестве Газманова не обошлось без большой политики. Артист чуть ли не стал врагом народа. В 2013 году МИД Литвы после выступления в Вильнюсе прославляющей Советский Союз песни "Сделан в СССР" заявил о разжигании неприязни и демонстраци неуважения к истории прибалтийского государства.

Заслуженный и народный артист России и член общественного совета при Минобороны России много сделал для отечественной эстрады и теперь, кажется, собрался на покой.

"Хочу уже закончить с этим и уйти уже, хватит уже", – приводит слова Газманова Пятый канал.

Певец, которому недавно исполнилось 70 лет, устал от напряженного графика работы. За все 53 года концертной деятельности он не останавливался ни разу, поэтому его стремление отдохнуть вполне понятно.



На пенсии Газманов намерен больше времени проводить с семьей и побольше путешествовать. Поклонники не рады таким новостям. В Сети уже пишут, что очень огорчены уходом со сцены любимого артиста.