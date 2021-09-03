"Недолго фраер тосковал": едва похоронивший жену Норкин побежал в загс с новой пассией

Известный ведущий Андрей Норкин показал новые фото из загса.

Год назад жена ведущего политических шоу Андрея Норкина, журналистка Юлия ушла из жизни. По официальной версии, у нее случился инфаркт. Ее похоронили на Новодеревенское кладбище в подмосковном Пушкино.

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Спустя всего шесть месяцев после трагедии ведущий отправился на море с новой возлюбленной. Тогда на него обрушилась масса негативных комментариев, но жизнь продолжается, так что Норкину все было нипочем.

Ведущий не стал поддаваться всеобщей истерии и ошарашил всех еще более решительным поступком – женился второй раз спустя год после смерти супруги.

Обладатель премии "ТЭФИ" опубликовал фото из московского загса, на которых предстал рядом с новой женой. На 53-летнем Андрее Норкине был черный деловой костюм, а на невесте строгое платье медного оттенка.

Телезрители от всего сердца поздравили новобрачных, но конечно, многим было неприятно видеть вдовца рядом с новой супругой так скоро.

"Ой, что это?"; "Недолго фраер тосковал"; "Быстро... Наверное, Юле было от чего умереть..." – написали ошарашенные фанаты.

Напомним, с журналисткой Юлией Андрей Норкин прожил в браке почти 30 лет. Ходили слухи, что он обзавелся любовницей, и сердце жены не выдержало... Однако Норкин опроверг эти слухи.