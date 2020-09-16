Жизнь продолжается: раздетого вдовца Норкиной застукали с новой прелестницей

В православной традиции длительность траура зависит от степени родства к усопшему. Супруга скорбит в течение года, муж – всего 6 месяцев. Но Андрей Норкин или принадлежит к другой конфессии, или этих правил не знает. Расправившись со скорбными делами, он уехал отдыхать на море.



52-летняя журналистка Юлия Норкина скоропостижно ушла из жизни 4 июня – по официальной версии случился инфаркт. О трагическом событии на следующий день сообщил ее супруг Андрей Норкин. "Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", – написал Норкин на странице в социальной сети. Похоронили его любимую супругу 6 июня на Новодеревенское кладбище в подмосковном Пушкино.

А уже через два месяца Андрей Норкин прервал траур, запрещающий отдыхать и развлекаться, и уехал на море, в романтичный крымский Коктебель. В Интернете появились пляжные снимки, на которых раздетый ведущий позирует с прелестной нимфой. Оказалось, кстати, что тело похоронившего жену Норкина украшено необычными татуировками. "Я спросила про тату. Это Мандалорец, герой "Звездных войн", – рассказала очаровательная нимфа, с которой на попавших в сеть снимках позирует вдовец.

Напомним, Андрей и Юлия Норкина познакомились на работе в 1992 году и через несколько месяцев поженились. У Юлии есть сын Александр 1986 года рождения от первого брака. Родная дочь Андрея Норкина – Александра 1995 года рождения, ветврач по образованию.

В 2002 году они усыновили семимесячного Артема, оставленного матерью в больнице. В 2004 году они узнали, что та же мать оставила в клинике ещё одного ребенка – Алексея, и забрали его домой.