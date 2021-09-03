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Шоу-бизнес
Питт и Джоли решили начать все сначала

Питт и Джоли решили начать все сначала

Анджелина Джоли и Брэдд Питт после долгих лет судебных тяжб возобновляют процесс.
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Их история любви началась с конфронтации. Анджелина Джоли и Брэд Питт сразу не понравились друг другу. Питт считал коллегу по ленте "Мистер и миссис Смит" заносчивой и капризной, а Джоли называла его высокомерным и неприятным мужчиной. Потом это переросло в бурную страсть.

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 Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Тогда Питт был женат на Дженнифер Энистон, которая оказалась третьей лишней. Пара перестала скрывать свою страсть, не дождавшись развода. Вскоре Джоли забеременела.

Их любовь началась с громкого скандала, развода с Энистон. Скандалом же отношения и закончились спустя 11 лет. С тех пор пара судится за право воспитывать своих шестерых детей.

После развода Джоли хотела одна растить наследников, но 57-летний Питт не согласился. Он подал апелляцию против единоличной опеки Джоли над детьми.

Незадолго до этого суд постановил, что воспитанием детей могут заниматься оба бывших супруга. Но Джоли это решение не понравилось.

Летом этого года апелляционный суд Калифорнии удовлетворил просьбу Анджелины Джоли об отводе судьи. По словам ее правозащитников, Удеркирк не смог "раскрыть многочисленные профессиональные, деловые и финансовые отношения с адвокатами Питта и их юридическими фирмами". Тогда Джоли стала единственным опекуном, а Питт смог навещать детей в определенные дни. Но актера это не устроило. И теперь все начинается сначала.

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Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 сентября 2021, 00:46 Источник: People ✓ Надежный источник
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"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

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