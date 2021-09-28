"Сплю с бабушками за деньги": Шаляпин открыл секрет успеха

Прохор Шаляпин одна из самых одиозных личностей в российском шоу-бизнесе. Артист поделился секретом своей популярности.

Российский шоумен Андрей Захаренков, более известный публике как Прохор Шаляпин, дал откровенное интервью, в котором рассказал о своих психологических проблемах с детства, странных друзьях, хейтерах и отношениях с женщинами в возрасте.

Прохор с детства стал мечтать о сцене. Это началось, когда он пел в юношеском хоре и выступал с русскими народными номерами. Однако популярность оказалась далека от тех представлений, которые у него были. С известностью в его жизнь хлынула волна негатива и хейта. Как выяснилось, жизненные установки Прохора Шаляпина не совпадают с общепринятыми. И это раздражало народ. А как следствие, добавляло ему популярности.

Артист не скрывает, что всегда любил состоятельных женщин постарше, за что его постоянно критиковали.

"Мне пишут, что я сплю с бабушками за деньги. Хорошо, что вы делаете это с дедушками бесплатно — так хочется ответить!" – заявил 37-летний Прохор Шаляпин.

Сегодня шоумен на первое место ставит любовь и семейные ценности. Он уверен, что каждый человек должен приложить труд для того, чтобы чего-то добиться в жизни и жить с удовольствием.

Прохор Шаляпин считает, что его незаслуженно критикуют за любовь к бабушкам. По его словам, многие его хейтеры сами приезжают в Москву и спят с дедами ради благосостояния.

"Многие тупые курицы приезжают в Москву и думают, что все решат благодаря своей свеженькой письке", — с сожалением заключил Прохор Шаляпин.