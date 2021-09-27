Вечная память: подруга Киркорова убила страшным известием о смерти от рака

Катя Гусева – официальный диджей Филиппа Киркорова. Она играет на самых статусных и крутых мероприятиях страны – "Песне года" и "Новой волне". Идеальные выступления Кате помогает делать большая команда. Увы, сегодня она поредела..

Катя Гусева с Галиной Алышевой дружила и работала с 2014 года. "Вначале она была у нас менеджером, потом стала коммерческим директором, а в последнее время получила повышение – стала моим PR-директором", – рассказала рыдающая Гусева "Дни.ру".

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Увы, жизнь Галины оказалась совсем короткой...

По словам Кати, ее подруга два года боролась с раком, а последние два с половиной месяца пролежала в реанимации. К сожалению, врачи не смогли ее спасти. И подруга Киркорова убила всех известием о смерти Галины...

"Галя, как же так, – плачет Гусева. – Вчера ты ушла. Очень больно. Всегда в такие минуты ты не понимаешь, как такое могло произойти. 23 Сентября тебе исполнилось 28 лет, а уже 26-го сентября тебя не стало. Вечная память, наша девочка. Ты всегда была и будешь сердцем нашего коллектива".

Прощание с Галиной, как рассказала убитая горем Катя, состоится 29 сентября в 13 часов в Митинском крематории.