Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова

Катя Гусева – самый известный диджей страны. Кроме всего, она – диджей "Новой волны", которая в эти дни проходит в Сочи, и официальный диджей самого короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Многие даже подозревают между ними роман. И свежие кадры, которые всплыли в Сети, красноречивее любых слов это подтверждают!

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