Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова

Каждый день на конкурсе "Новая волна" в Сочи завершается грандиозной тематической вечеринкой. Очередная была придумана в стилистике казино, кабаре. Крупье принимали ставки на игрушечной рулетке, а на сцене танцевали красавицы из московского театра-кабаре Crave.
Кокетки, одетые так, как в прежние времена люди даже не раздевались, призывно извивались возле Филиппа Киркорова. И так его возбудили, что он явно захотел продолжения банкета.
К счастью, рядом была его близкая и верная подруга Катя Гусева. "С усмешкой хищною гуляки я подошел к моей Лилит", – сразу вспомнились набоковские строчки. Лучезарный тут же жадно припал к подруге – вожделенно лизнул ее в щеку разок, другой, третий... Потом пригласил Катюшу на танец, во время которого нежно гладил ее по бедрам и обнимал. Они дурачились и были счастливы!..
Стоить заметить, что Киркорову Гусева обязана многим, в том числе и уникальным стилем. Ее дискотечные кислотные наряды на "Новой волне" все отметили, похвалил изысканный выбор и Король. Яркая, сочная, зажигательная Гусева многих затмила. В том числе и элегантными брюками, сквозь которые призывно виднелись аппетитные Катюшины булочки...
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Личная дистанция